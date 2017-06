Galerii: "Terevisioon" toob hooaja viimase saate eetrisse Läsna-Loobu külast

Homme on eetris "Terevisiooni" viimane saade sel hooajal ning sel puhul sõideti võttetiimiga rahvahääletusel aasta külaks valitud Läsna-Loobusse.

"Me läheme vaatame, kuidas elab vaatajate lemmikkülaks valitud Läsna-Loobu küla Lääne-Virumaal. Nagu fotodelt näha, teeb Eero juba tutvust villaste ja sulelistega," kommenteeris saatemeeskond sotsiaalmeedias.

Olgugi, et Läsna ja Loobu on tegelikult kaks erinevat küla, tunnevad need Lääne-Virumaa külade elanikud end justkui üks pere. Külas toimub aktiivne seltsielu, mis pöörleb ümber Läsna rahvamaja. Kohalikud elanikud käivad külakeskuses pärast rasket päevatööd osalemas nii õpitubades, näiteringis kui ka laulukooris.

"Terevisioon" alustab homme kell 6.55.