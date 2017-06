Onu Bella võitlusest vähiga: näpud püsti, kuniks elu

Saatejuht ja kirjanik Onu Bella esitles eile raamatut võitlusest vähiga. "Tappa prostata vähk" on Bella sõnul mitmekülgne jutustus, kuhu on põimitud isiklikud ja valusad teemad.

Raamat on kahes köites ning Onu Bella sõnul on loo kõige olulisem roll selles, et tegemist on mitmekihilise jutustusega. "Selles raamatus on kolm põhistoryt ja nad on kõik omavahel miksitud. Üks osa on reaalsus ja teine on fiktsioon," kirjeldas Bella Raadio 2 saates "Suveraadio".

Kuigi lugu sai vormitud raamatuks, kinnitas Bella, et tal on selja taga karm ja raske võitlus. "Ega see sisu õnne küll ei ole toonud. Raamatumüügi peale tuleb rõhuda, sest sinna raamatusse olen ma pannud nii palju isiklikku ja valusat," selgitas Bella.

Seda, kas haigus on ka lõpuks seljatatud, Bella veel öelda ei julge. "Ma ei tea veel, kas ma olen sellest tänaseks lahkunud võitjana. Tark ei torma," lausus ta.

Onu Bella jaoks sai võitlus alguse kaks aastat tagasi. Kui mees haigusest teada sai, oli see loomulikult šokeeriv, kuid Bella püüdis sellesse suhtuda võimalikult positiivselt. "Tuleb näpud püsti ajada, kuniks elu. Elu on seiklus," lausus ta.

Raamatukirjutamine oli Onu Bella jaoks nagu teraapia osa. "Eks ta on väga raske eluepisood, võib-olla on ta nüüd seljatatud. Keda huvitab ja kes teab," ütles Bella.

Raamat on kaheosaline ja kui esimene osa kannaks Bella sõnul alapealkirja "Juhus", siis teine osa jällegi "Reaalsus". Raamatu on Bella kirja pannud enda sõnul üsna tarantinoliku nurga alt. "See ei ole mitte mingil juhul suur haletsus ja nutulaul, vaid täiesti erinev sellest, mis on seni antud välja inimeste poolt, kes on raskete haigustega maadlemas ja siis ühtäkki võtavad ette raamatu kirjutamise," selgitas Bella.

Teema on Bella sõnul siiski habras ning samu haavu ei taha ta uuesti lahti kakkuda. Kõik, mis huvi pakub, on olemas raamatus. "Mul oli esimene aasta ikkagi niimoodi, et täitsa augus. Ma sain abi ja olen selline nagu praegu olen," avaldas Onu Bella siiski.

Abi sai Bella lõpuks klassikalisest meditsiinist. "Ma ei ole puudekummardaja, vaid pragmaatiline inimene. Ikka meditsiin, klassikaline meditsiin peab olema selle asja juures. Need inimesed, kes on klassikalise meditsiiniga oma halvad haigused saanud kontrolli alla, ise teate, millega edasi mängite. Ühist, ühest ja konkreetset retsepti ei eksisteeri," tõdes Bella.

"Tappa prostata vähk" on Onu Bella kuues raamat. Järgmiseks tahaks mees ette võtta reisiraamatu. "Ma tahaks ühe reisiraamatu kirjutada nendest kohtadest, kus käidud on. Mitte kirjeldada kirikuid ja kivihunnikuid, vaid rõhuasetusega kulinaariale, kommetele ja joodavale," ütles Bella.