Kolmekordne Oscari-võitja Daniel Day-Lewis loobub näitlemisest

"Daniel Day-Lewis ei tööta enam näitlejana. Ta on lõpmata tänulik oma koostööpartneritele ja fännidele läbi aastate. See on tema isiklik otsus ning Daniel Day-Lewis ega ka tema esindajad ei anna sel teemal rohkem kommentaare," ütles näitleja esindaja Varietyle.

60-aastase näitleja viimaseks filmiks on Paul Thomas Andersoni "Phantom Thread", mis on valmimisjärgus. Linateos peaks avalikkuseni jõudma tänavu detsembris. Film räägib Londoni moeloojast, kes 1950. aastatel valmistas riideid kõrgklassile ja kuninglikule perekonnale. Day-Lewisele lähedalseisev isik kinnitas, et näitleja võtab ette filmi promotuuri.

Day-Lewis on oma põlvkonna kiidetumaid näitlejaid, kes on teeninud arvukalt auhindu, sealhulgas kolm Oscarit parima näitleja kategoorias: Christy Browni rolli eest 1989. aasta filmis "Minu vasak jalg" ("My Left Foot"), Daniel Plainview rolli eest 2007. aasta filmis "There Will Be Blood" ja Abraham Lincolni rolli eest 2012. aasta filmis "Lincoln". Day Lewis on üks kolmest meesnäitlejast, kes on pälvinud kolm Oscarit, teised kaks on Walter Brennan ja Jack Nicholson, ning ainus meesnäitleja, kes on saanud kolm Oscarit peaosas.

Lisaks Ameerika filmiakadeemia tunnustusele on Day-Lewis võitnud ka neli BAFTA auhinda parima näitlejana ning kaks Kuldgloobust. Väljaanne Time on nimetanud Day-Lewise maailma parimaks näitlejaks.