Teletorni õuel olev ajalooline soomuk kaetakse grafitiga

Teletorni kaasamise idee tuli kunstnikelt, kes olid valmis maalima ka torni ennast. Festivali eesmärk on tõmmata tähelepanu Eesti kultuuri võtmeikoonidele ja toetada kultuuride vabadust. "Kuna Tallinna Teletorn on samuti üks Eesti kultuuri ikooniline sümbol, läksime mõttega kaasa. Tornile maalimine osutus liiga keerukaks, seetõttu valisime püsiva maalingu pinnaks aiaplangu. Meie õuel asuva 1991. aasta sündmusi meenutava soomuki maalimine tundus veel täiendavalt sümboolne ja võimaldab festivali ideega kaasata ka laiemat publikut. Tegevust jagub kõigile," ütles Tallinna teletorni juhataja Riina Roosipuu.

Juba 14. juunil asus Mehhiko grafiti-kunstnik Tania Quezada Teletorni õuel värvima aeda, teose nimi on “Reaalsus läbi traditsioonide”. Nädala jooksul aitavad kõik festivalil osalevad kunstnikud tal teose lõpuni viia. "Teletorni olulisust festivalipaigana rõhutab Mextonia viimasel päeval tornis aset leidev tunnustustseremoonia festivalil osalenud 60-le kunstnikule üle maailma," ütles Roosipuu.

Perepäevad teletorni õuealal on toimuvad festivalipäeval kell 12.00-16.00 ja on kõigile tasuta.

Mextonia on tänavakunsti ja seinamaalingute festival, mille käigus saab linnaruum kaunistatud Eestile oluliste kujunditega. See on kingitus mehhiklastelt eestlastele Eesti 100. aasta juubeli puhul.