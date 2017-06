Ewert and the Two Dragons esineb suvel vähe: pigem kirjutame ja salvestame

Ewert and the Two Dragons avaldas uue EP "Tied For A Lifetime", mille kaks värskemat pala tulid esitusele "Terevisioonis". Ewert Sundja eestvedamisel on bänd võtnud pärast kolme täispikka albumit uue suuna.

"Tegu on meie uuema muusikaga. Oleme natukene mõelnud, et miks, kuidas ja mida. Jõudsime siia, sellisesse punkti," rääkis bändi laulja Ewert Sundja.

Kuigi bänd pole juba pikka aega uut muusikat avaldanud, ütles Sundja, et sellest hoolimata on nad fänne pidevalt millegagi rõõmustanud. "Tegelikult ju ei ole päriselt kadunud olnud. Meil olid talvel kontserdid, eelmine kevad oli Saku Suurhalll ja alles poolteist aastat tagasi tuli eelmine plaat," meenutas Sundja.

Hoolimata uuest materjalist ei ole bändil aga sel suvel palju kontserte ees ootamas. "Meil suvi on enamuses veel kirjutamise ja salvestamise tähe all. Tahaks kindlasti jõuda sügisel sinna punkti, et saab täispika plaadi valmis," selgitas Sundja.

Eesti publik saab koosseisu Ewert and the Two Dragons näha juba 22. juulil kümnendat korda toimuval Tõrva Loitsul. "Nad on meid pikka aega seal oodanud, algusest peale peaaegu," ütles Sundja.

"Hold on"

"Little love"