Galerii: Eesti Panga muuseumis tähistati krooni 25. aastapäeva

Üle-eestilisest kroonituurist võtavad osa üheksa muuseumit üle Eesti, meenutades eriprogrammiga kroonidel kujutatud isikuid. Kroonituuri Eesti Pangas avasid Lydia Koidula, Carl Robert Jakobson ja Jakob Hurt.

Kroonituuril löövad kaasa Eesti Panga muuseum, Eesti teatri- ja muusikamuuseum, Tallinna kirjanduskeskuse Tammsaare maja, Pärnu muuseum, Koidula muuseum, Carl Robert Jakobsoni talumuuseum, Tartu ülikooli muuseum, Eesti rahva muuseum ning Dr. Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseum.

Kroonituur on külastusmäng, mis kutsub meenutama Eesti krooni ja selle rahatähtedel kujutatud isikuid. Külastusmängu keskmes on loodud nutirakendus NUMU, mille abil saab lahendada kroonil kujutatud kultuuritegelaste elutööga seotud ülesandeid. Igas muuseumis on avatud erinäitused.

Kroonituur kestab 20. juunist 20. novembrini.