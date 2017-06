Portaal eesti.ee sai uue ilme

Sellest nädalast on riigiportaalil uus ja kaasaegne nägu, mida on on nüüd mugavam jälgida ka kõikidest nutiseadmetest.

Riigi Infosüsteemi Ameti asejuhi Andrus Kaarelsoni sõnul on riigiportaali kaasajastamine vajalik. "E-riigi esindusleht on 15 aasta jooksul pakkunud inimestele ühest kohast infot riigiga seonduvate õiguste ja kohustuste kohta. Portaal peab olema visuaalselt atraktiivne, info aja- ja asjakohane ning lihtsasti kättesaadav," selgitas Kaarelson. "Uue välimusega leht on kindlasti palju kasutajasõbralikum. Samuti välimuselt kui ka tehniliselt oluliselt kaasaegsem, teemad on kiiremini leitavad ning veebileht kohandub nutiseadmele - mobiiltelefoni või tahvelarvuti ekraani suurusele. Kõik harjumuspärane jääb, kuid korrastatud ja ajakohastatud kujul."

Järgmisel aastal avaneb uuenenud vaade ka sisselogitud personaalsel lehel ning arendamise viimase etapiga muutub e-teenuste kasutamine veelgi lihtsamaks ja kiiremaks, sest ühekordse sisselogimisega saab ära teha kõiki e-riigi toiminguid.

Eelmise aasta statistika kohaselt kasutas eesti.ee veebilehte üle 470 000 inimese, kokku üle 40 miljoni korra. Kõige populaarsemad märksõnad, mille kohta infot otsiti on haigekassa, retseptid, haigusleht, tervisetõend ja vanemahüvitis.