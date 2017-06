Olav Ehala "Lambalaul" sai põneva kuue

"Lambalaulu" on kirjutanud Olav Ehala, loo arranžeerisid puhkpillide jaoks Margus Toompere ja Mihkel Kallip. "See oli meie jaoks väga suur väljakutse, sest teatavasti Ehala looming ei ole kergemate killast," tõdesid muusikud mõne aja eest "Vikerhommikus" ja lisasid, et selle loo seade loomiseks läks aega kaks kuud.

Lisaks "Veronale" ja "Lambalaulule" on Brassicalil veel mitu remiksi, millest kõik avaldatakse bändi Youtube'i lehel.