Räppar JAY-Z nime tuleb nüüdsest kirjutada suurtähtede ja sidekriipuga

2013. aastal nõudis muusik ja produtsent JAY-Z, et tema nimes ei kasutataks edaspidi sidekriipsu. Nüüd, uue plaadi ilmumise eel, on plaadifirma Roc Nation esindaja kinnitanud, et artisti nimekuju tuleb kirjutada taas sidekriipsu ning suurtähtedega.