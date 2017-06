Mick Pedaja kaldub uue projektiga rohkem elektroonika poole

Muusik Mick Pedaja, kes võitis sel aasta Eesti Muusikaauhindadel parima alternatiiv/indiealbumi preemia, on muutnud suunda, avaldades uue projektiga Sumra debüütalbumi "Laniakea", milles on esiplaanil elektroonika.

"Minu muusikasse on tulnud ka teine suund, nimelt elektrooniline, mis ei välista akustilise muusika säilitamist," ütles Mick Pedaja ja selgitas, et SUMRA keskendub rohkem elektroonikale ning endine sooloprojekt rohkem akustilisele. "Siiani kõlanud "Hingake / Breathe" album, mida produtseerisid Kostja Tsõbulevski ning Raul Ojamaa, on elektrooniline ja akustiline koos, kuid SUMRA jääb natuke teistele maadele, ehkki käekiri on sama, endisest instrumentaalsem, kuid mõnes loos vokaal ikkagi säilib," kommenteeris ta.

Albumil "Laniakea" kuuleb seitset elektroonilist lugu, mis on põimitud erinevatest kultuuridest kerkinud viisijuppidest kui ka muusiku enda salvestatud helidest ning elektroonikast. Albumi valmimisel olid Mick Pedajale abiks Aivar Surva trompetil, Uku Kübar trummidel ning José Diogo Neves miksis ja masterdas.

SUMRA esitluskontsert leiab aset laupäeval 22. juulil muusikafestivalil Acoussion Live Küla Villas Harjumaal. Elektroonika ja trummidega toetab Micku esikesinemisel Uku Kübar.

Kuula SUMRA debüütalbumit siit: