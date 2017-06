Kabli Päikeseloojangu festivalil pakub head muusikat ja müstilisi paiku

Kõige enam tuntakse Häädemeeste UFO-lugu, millest kuuleb ekskursioonil dr Ivo Koltsi vahendusel, kes on kummalisi objekte Häädemeeste kohal jälginud juba aastaid. Tuur viib ka salapärasele ohverdamispaigale Tõotusemäele Rannametsa luitemännikus, mis on andnud ainest mitmetele legendidele ja rahvajuttudele. Psühholoogi ja alternatiivterapeudi Anne Linnamäega kohtutakse Jaagupi rannas, kus asuvad väekad ja tervendavad rannakivid. Linnamägi on Jaagupi kividest andnud välja mitu raamatut.

Ekskursiooni viib läbi kohalik giid Kaire Käära ning vajalik on eelregistreerimine.

Festival toimub tänavu 25.juunist kuni 30.juulini ning eriilmelisi sündmusi alates õue- ja kirikukontsertidest kuni vestlusõhtute ja rannapidudeni jätkub pea igasse päeva. Üles astuvad Ivo Linna, Naised köögis, Reket, Karl-Erik Taukar, Vaiko Eplik, Tambet Tuisk, Rene Bürkland, Terminaator, Jäääär, Liis Lemsalu ja paljud teised.

1. juulil tähistatakse festivali 10. sünnipäeva peoga Jaagupi sadamas, samuti päikesetõusukontserdiga öises Rannametsa luitemetsas ning kutsutakse avastama Kabli küla. 1. juuli päeval on kõik oodatud jalutama ning sisse põikama kauni mereäärse Kabli küla hoovidesse, et kohtuda külarahvaga ning tutvuda nende tegemistega.