Dramamama ja Ott Adamson avaldasid singli "Monica"

Adamson andis möödunud kuul välja oma esimese singli "Spotlight".

"Monica" on jutustus omanäolisest ja seiklushimulisest tüdrukust, loo kirjutas ja produtseeris Ott Adamson. Sõnad on valminud koostöös Jürgen Kütneriga. Pala lindistas, miksis ja masterdas José Diogo Neves ning see on salvestatud Kultuurikatlas asuvas Crickets Empire nimelises stuudios.

Ott Adamson on kirjutanud plaaditäie lugusid, mis näevad varsti ilmavalgust tema debüütalbumil "Not Bad For a Drummer". Kõik loos kõlavad instrumendid mängis Adamson ise sisse.