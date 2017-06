Curly Stringsi muusika on ka kõige karmima olekuga lavamehed nutma pannud

Bändi lauljatar Eeva Talsi kinnitas, et eestikeelne muusika töötab välisriikides väga hästi. "Me oleme niimoodi välja mõelnud oma kontserdikava, et me alati tõlgime enne, vahest ka kohalikus keeles, ja siis laulame eesti keeles ja see on alati maagilisem kui lauldakse näiteks inglise keeles," kirjeldas Eeva Talsi ETV "Terevisioonis".

Eestikeelne muusika on bändiliikmete sõnul pannud nutma ka kõige karmima olekuga lavamehed. Just pisarsilmsed fännid on need, kes Curly Stringsi liikmetele enim hinge lähevad. "Lavamanager, kes on juba ligi 50-aastane härrasmees, tuleb pärast ja tal on pisarad silmis," meenutas Villu Talsi üht emotsionaalsemat seika.

Curly Stringsi uus plaat tuleb välja juba juuli lõpus. Plaadil kõlavad kümme laulu salvestati Hispaanias seitsme päevaga. "Olid ülitihedad päevad, alustasime hommikul kella üheksast ja lõpetasime kahe-kolme ajal öösel. Niimoodi iga päev, tohutult intensiivne ja äge aeg," rääkis Eeva Talsi.

Hispaaniasse sõitis bänd oma produtsendi Casey Driesseni pärast. "Kuna tema elab seal ja viis meid kokku ühe suurepärase helimehega, kes on salvestanud Michael Jacksonit, R.E.M-i, The Waterboysi, Paolo Nutinit - maailmanimesid. Meil kuidagi jälle asjade kokkusattumus, tal oli täpselt väike pausike juunis ja sai meid tänu tutvusele võtta vahele," rääkis Eeva Talsi süllekukkunud õnnest.

Uus plaat on lauljatari sõnul palju julgema helimaastikuga kui varasem looming. "Ta on nagu järgmine samm, me oleme väga-väga rahul selle materjali üle, seal on palju hoogsaid lugusid ja rahulikku," ütles Eeva Talsi.