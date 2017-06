The Rasmus kutsub fänne oma aegade suurimale kontserdile Eestis

Pühajärve Jaanitule erikülalisena esineb kauaoodatult taas Eestis Soome tuntuim rokkbänd The Rasmus. Kui laulude "In The Shadows", "Living In a World Without You", "Sail Away", "Shot" ja "No Fear" esitajad viimati Eestis esinesid, müüdi nende kontsert välja kõigest mõne päevaga. Pühajärve kontserdiks on spetsiaalselt The Rasmuse jaoks ehitatud suuremaks lava.

The Rasmus esineb Pühajärve Jaanitulel juba sel reedel, 23. juunil, kuid pidu Pühajärve ääres saab alguse päev varem. Kahe päeva jooksul saab laval näha armastatud Eesti artiste eesotsas 2 Quick Start, Tanel Padar & The Sun, Smilers, Terminaator, Eestit Eurovisioonil esindav Koit Toome, Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu, Ott Lepland, Shanon, Traffic, Merlyn Uusküla, Beyond & Beyond, Reket ja esmakordselt Lõuna-Eestis nii suurele publikuhulgale esinev Tommy Cash. Välismaistest staaridest toovad pidulistele oma parimad hitid Netsky, Tungevaag & Raaban ja Alex Mattson.