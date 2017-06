Weekendi esinejatenimistu maksab korraldajatele üle kahe miljoni euro

Weekend Festival Balticu esinejatenimistu on ka tänavu kõige kalleim Baltikumis, kunagi varem pole ei Eestis ega Baltikumis ühegi festivali lineup maksnud sellist hulka raha. "Weekend Festival Baltic on Põhja-Euroopa suurim rannafestival, mille esinejatele kulub tänavu isegi suurem hulk raha kui möödunud aastal, kuna tegemist on veelgi aktuaalseima lineup'iga, "ütles festivali manager Henri Lindal. Lisaks lausus Lindal, et piletimüügitempo on tänavu erakordselt kiire.

Weekend Festival Baltic toob kolmel päeval suvisesse Pärnu randa hetke maailma tipud pop- ja tantsumuusikas. Festival on tänaseks kinnitanud, et neljapäeval kolmel päeval esinevad: Alan Walker, Alesso, Alex Mattson, Alma, Ally x Siger, Andres Puusepp, Angerfist, Alok, Armin van Buuren, Bass Modulators, Bebe Rexha, Bombossa Brothers, Brennan Heart, Camo & Krooked, Cartoon, The Chainsmokers, Chase & Status, Cheat Codes, Clean Bandit, Coverk x Byte, deadmau5, Don Diablo, Epordwerk, Erkki Sarapuu, Filatov & Karas, Fox Stevens, Futuristik, Flux Pavillion, GTA, Hot'N Handsome, Jauz, Kert Klaus, Kisma, Knife Party, Kristjan Hirmo, Kungs, Macky Gee, Madison Mars, Marc, Marek Talivere, Martin Garrix, MHKL, Matrix & Futurebound, Milwin, NOËP, Pawl, Pegboard Nerds, Proteus, Púr Múdd, Radical Redemption, Rae Sremmurd, R3hab, Sub Focus, Sven Arusoo, Syn Cole, Tchami, The Second Level, Tungevaag & Raaban, Valentino Khan, Wild Motherfuckers ja [Ex] Da Bass.

Weekend Festival Baltic toimub Pärnu rannas 3.-5. augustini.

Bebe Rexha:

The Chainsmokers:

Armin van Buuren feat. Mr. Probz: