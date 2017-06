Vikerraadio uus peatoimetaja Ingrid Peek: ärge kartke, midagi hullu ei tule

Eesti kõige kuulatavama raadiojaama Vikerraadio uueks peatoimetajaks saab Ingrid Peek, kes on paljudele raadiokuulajatele tuttav Raadio 2 saate "Hallo, Kosmos!" saatejuhina. Peek lubas, et fantastika ja maagia jäävad nüüd tagaplaanile.

Ingrid Peek alustab Vikerraadios tööd 7. augustil. "Selleks ajaks kosmoserännakud maanduvad Raadio 2 ja kogu ERR-i arhiivis, kus on üle 300 saate, mida saab järele kuulata, millal iganes soovitakse. Ma pühendun Vikerraadiole," lubas Peek "Vikerhommikus". Vaimutoitu lubab Peek pakkuda ka Vikerraadios, kuid müstilised teemad jäävad siiski Raadio 2 arhiivi. "Pole vaja karta, ärge kartke midagi, midagi hullu ei tule," lubas Peek.

Uue ameti ees on Peek põnevil, väga rõõmus ja vaimustunud. "Vikerraadio on äge, eriline, suur, kõikjale ulatuv, põlvkondi ühendav rahvaraadio, kus on midagi kõigile. See on hea võimalus rohkem ühendada meie rahvast ja tekitada teadlikkust erinevates eluaspektides," rääkis Peek, miks ta Vikerraadio peatoimetajaks kandideeris.

Vikerraadio senise peatoimetaja Riina Rõõmuse sõnul oli konkurents tugev. "Ma olen elus osalenud küllalt paljudel konkurssidel ja ma võin ausalt öelda, et ma pole nii tihedat valikut mitte kunagi näinud. Valik ei toimunud heade ja halbade kandidaatide vahel, vaid valdavalt väga heade kandidaatide vahel," rääkis Rõõmus.

Rõõmuse sõnul oli Peegi plussiks hea visioon Vikerraadiost kui Eesti rahva ühendajast. "Tema tulevikunägemuses oli tohutult palju häid ideid, konkreetseid ja kohe teostatavaid. Mitte kunagi ei kuulnud ma sõna "lammutame, "lõpetame", "see tuleks kohe kinni panna"," selgitas Rõõmus, miks Peek valituks osutus.

Peek kinnitas, et Vikerraadio on väga hea ja toimiv raadiojaam, kus pole vaja platsi puhtaks lüüa. "Kindlasti on üks põhijooni hoida seda, mis on pika ajaga saavutatud. Riina, sa oled ju teinud ära massiivse tubli töö viimaste aastakümnetega, Vikerraadio on number üks rahvaraadio. Tahaks juurde tuua selliseid aktsioone, kus Vikerraadio läheb rahva sekka, kus toimuvad erilisemad eetrivälised sündmused. Kindlasti tegeleda uue meedia arendamisega, mis tänapäeval on paratamatu, me oleme kujunemas nutirahvaks," ütles Peek. Ta lisas, et plaanis on veel mõned väiksemad muudatused. "Kindlasti midagi radikaalset, kardinaalset algul küll ei ole tulemas. Tahaks hoida head joont, mis on üles ehitatud," ütles Peek.

Juba sügisest võetakse Peegi juhtimisel ette programm ja vaadatakse, kus saab midagi paremaks teha. "Et oleks veel põnevam, sisukam, mahlakam, elavam," loetles Peek. Raadio 2 eetris mitmeid saateid juhtinud Peek tunnistas, et tahaks ka ise Vikerraadios saateid teha. "Mulle väga meeldib raadiot teha. Raadiotegemise võlu on lummav ja vaimustav," põhjendas ta.

ERR valis Vikerraadio uue peatoimetaja avaliku konkursiga. Kokku kandideeris sellele ametikohale 13 inimest.