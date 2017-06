Indrek Ventmann laulab suve parimast päevast

Loo autoriks on Allan Kasuk, kelle sulest pärines ka Eesti Laul 2016 võistluslugu "Hispaania tüdruk".

"Suve parim päev" annab lootust, et kevadised lumesajud on lõppenud ja ka Eesti inimestel on aeg suve nautima asuda. "Tegemist on rõõmsameelse, kaasakiskuva ja suvise looga," võttis Indrek loo lühidalt kokku. "Ma loodan, et inimesed leiavad suvel aega midagi eriti lahedat ja uut ette võtta. Minu jaoks on selle suve üks kõige parematest hetkedest kindlasti ülikooli lõpudiplomi kättesaamine," lisas muusik.