Kirjastus Varrak annab uuesti välja Harry Potteri lisalood

J. K. Rowling "Lendluudpall läbi aegade"

Inglise keelest tõlkinud Kaisa Kaer

104 lk, pehme köide, kordustrükk

Sigatüüka raamatukogu kõige populaarsem raamat. Teose, milleta ei saa hakkama üksi lendluudpalli harrastaja ega Harry Potteri fänn. Raamatus antakse humoorikas ülevaade lendluudpalli kui spordi tekkest ja arengust.

J. K. Rowling "Fantastilised elukad ja kust neid leida"

Inglise keelest tõlkinud Krista Kaer

120 lk, pehme köide, kordustrükk

Tegu on Sigatüüka kooli raamatukogust pärit raamatukesega kõigist fantastilistest olevustest, kes võlurite maailmas tegutsevad, ning nendega seotud juhtumistest. Elukate tutvustustele on omalt poolt kommentaarid juurde kirjutanud Harry Potter.

J. K. Rowling "Bard Beedle'i lood"

Inglise keelest tõlkinud Krista Kaer

112 lk, pehme köide, kordustrükk

"Bard Beedle’i lugude" pealkiri peaks olema lugejatele tuttav juba raamatust "Harry Potter ja Surma vägised”, sest just see muinasjutukogumik aitas Harryl mõista, kuidas Voldemorti võita. Nagu muinasjuttudes ikka räägitakse siin ustavast sõprusest, mis annab inimestele jõudu, armastuse lunastavast väest ja tõelisest võlukunstist, mis on meie kõigi südameis. Erilise võlu annavad raamatule aga professor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore’i kommentaarid ja joonealused märkused. Need on vaimukad, valgustavad lugude tagapõhja ning lasevad lugejal heita pilgu võlurite maailma.