"Huvitaja" tutvub jaaninädalal Soome eluoluga

Krista Taim ja Meelis Süld uurivad, mida Soomes vaadata, mida uut avastada, kuhu ja kuidas minna ning mismoodi soomlased valget aega pühitsevad.

Saade käib Helsingis eestlaste jälgedes, punaste tellistega Tamperes ning väikses Laitila linnas. Aetakse juttu Soomes elavate eestlastega ja soomlastega, kes Eestiga tihedates sidemetes.

19. juunil on "Huvitaja" Helsingis ja uurib, millised on eestlaste sidemed Soomega läbi ajaloo. Helsingis on nende reisijuhtideks estofiilid, kes annavad nõu, kuidas kohapeal liigelda, kuidas varjatud Helsingit avastada ning mida kindlasti nägema peaks.

Teisipäeval on saade punaste telliste linnas Tamperes, kus kunagi huugasid tehased ja tossasid korstnad, kuid nüüd on seal hulk meelelahutusasutusi ja elav kultuurielu. Aetakse juttu Tamperes kohanenud eestlastega, kes on saatejuhtidele kohaliseks giidideks.

Kolmapäeval sõidab "Huvitaja" külla Soome kuulsamale ja säravamale murdeluuletajale Heli Laaksonenile, samuti külastavad nad Laitilas asuvat Eesti poodi.

Neljapäeva jäävad kohtumised Soomes kanda kinnitanud eestlastega ja reedesed jutud on kantud jaanipäevast, eestlusest ja haridusest.

Soomele pühendatud saated on eetris 19. kuni 23. juunini kell 10.05. Saatejuhid on Krista Taim ja Meelis Süld.