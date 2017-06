Galerii: muusikaviktoriini finaali võitis Tartu tiim "Arnold Rüütel"

Muusikaviktoriini finaali tulemused:

1. Arnold rüütel 124,5 punkti

2. Kirgede torm 119,5 punkti

3. Quiztina Aquilera 96,5 punkti

4. Softgrunge 94,5 punkti

5.-6. Kalkar 80,5 punkti

5.-6. Lootuste linnutee 80,5 punkti

7. Sexwave 74 punkti

8. Verine akordion 69,5 punkti

9. Autorollo 68 punkti

10. Tuulispask 66 punkti

11. George Best of the rest 61 punkti

12. Pool onu 59 punkti

13.-14. die Sopranos 58 punkti

13.-14. Alaska 4Ever 58 punkti

15.-16. Ambitious Outsiders 57,5 punkti

15.-16. Kondorid 57,5 punkti

17. Euroopa hõbe 54,5 punkti

18. Äpardunud planeet 52 punkti

19. Machete 45 punkti

20. MMS 32 punkti

Finaalis astusid võistlustulle kaheksa tiimi Tartust ja Tallinnast ning kaks tiimi Pärnust ja Viljandist. Igas võistkonnas võis olla kuni viis liiget.

Eelmisel aastal tuli muusikaviktoriini üldvõitjaks tiim "Kirgede torm".