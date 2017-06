Seto folk viib tänavu metsa nii otse kui ülekantult

Folgil astuvad üles mitmed rahvusvahelised esinejad nagu Trio Mandi Gruusiast ja Suistamon Sähkö Soomest, aga ka näiteks Maarja Nuut ja Meisterjaan Eestist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seto ei ole ainult kargus ja leelo, seto võib olla ka popp ja punk ning stepp ja sving.

"Mets on Setomaa jaoks väga oluline. Ja eks see „metsa poole" ole meil ka mitmetimõistetavalt mõeldud. Tõepoolest loodus, meil on muruülikool - Valdur Mikita kõneles metsa tähtsusest. Siis meil on üle kahekümne matka ja bändid, kes meil on - SMS Tuhkwizza on maailma ainuke seto punkbänd. Siis on meil veel sellise väega hoogsalt kargavad seto neiu ja noormees, kes tantsivad hoopis teistmoodi seto tantsu, kui te olete harjunud nägema," loetles festivali korraldaja Annela Laaneots.

Seto folgil viivad folgilised metsa poole nii muusika, matkad kui muruülikool.

"Kas Setomaa on rohkem metsa poole kui muu Eesti? No ma arvan, et kui mõelda selle peale, mida Oskar Loorits ütles, siis temal oli kaks piirkonda, kus tema arvates see juurikas on kõige paremini säilinud. Üks on Setomaa ja teine on Mulgimaa. Ma arvan, et setod saavad ise ka aru, et eks nad on ikka üks kiiksuga rahvas ja selles mõttes tänapäevases maailmas, kus meist kõikide vahenditega püütakse neist kiiksudest lahti saada, siis, vastupidi, seda tuleb kõikide vahenditega säilitada," kirjeldas kirjanik Valdur Mikita.

Esimesed setukeelsed sõnad, laulud ja setu tantsud saab selgeks õppida Seto talumuuseumi hoovis.

"Seto pered on alati olnud suured ja kui on toimunud kirmas või pidu, siis on ikka ühiselt tuldud. Seto folk on hea, kuna see on seto moodi pidu: tuledki kogu perega. Meil on lasteala, koht, kus lapsed saavad terve folgi ajal õppida seto kultuuri ja seto asju," tõi Laaneots näiteks.