Peosari TIKS tähistab viiendat sünnipäeva

Pidu toimub kohas nimega Laine Klubi, mis varem asus Punase Maja nime all Telliskivi loomelinnakus. Nüüd asub klubi aga aadressil Sadama 25A, kruiisilaevade sadama väravate juures.

Peosari TIKS on viie aasta ning kuuekümne ürituse juures pakkunud publikule souli, funki, discot, hip-hopi ja muud rütmikat muusikat, mis enamasti klubides ei kõla. Tihti on pidudel esinenud ka ansamblid ja artistid, rääkimata kümnetest külalisdiskoritest, kes aegade jooksul peol kaasa on löönud.

Peo algus kell 22.00.