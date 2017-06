Von Krahli AED peakokk Maru: suvel sööge värskeid õisi

Võilill

"Kui varakevadel tasub süüa lehti, mis on mõnusad, mõrkjad ja mahlased, siis praegu on eriti head just õienutid, mis on nii mesised," sõnas Maru "Vikerhommikus" ja lisas, et neist saab teha siirupit ning panna näiteks juustukoogi sisse. "Õienutid tähendavad seda, et tuleb võtta ainult see kollane osa."

Siirupi tegemiseks tuleb panna võilille õienutid vee ja suhkruga keema. "Lisada tuleb ka natukene sidrunimahla, mis tõstab võilille enda maitset esile," tõdes ta ja kinnitas, et siirupit on väga hea panna tee sisse ning pannkookide peale.

Pärnaõied

"Pärn hakkab kohe õitsema ning sealt saab samamoodi fantastiliselt siirupit ning teed," ütles ta ja tõdes, et neid õisi saab panna samavõrd ka koogi ja isegi pitsa peale. "Lavašš, natuke juustu, pärnaõisi ja ongi olemas," ütles ta ja kinnitas, et pärast võib õisi veel lisaks panna.

Kibuvits

"Mulle meeldib kibuvits väga pavlova peal, tavaline munavalge besee, natuke toorjuustu, vahukoort või kohupiima ja peale roosiõied," mainis ta ja lisas, et samas saab kibuvitsast teha ka jäätist. "Keedad neid õisi koos koore või riisipiimaga, kogu see maitse läheb sinna keedukreemi, ja ongi olemas."

Jäätise tegemiseks saab Maru sõnul võtta ka näiteks natukene banaani ja maitsestamata joguritit, lisada pisut sidrunimahla, suhkrut ning kibuvitsaõisi ning kõik läbi blenderdada. "See blenderdub mõnusaks roosiseks massiks."

Jasmiin

Maru tõdes, et õde tõi talle Prantsusmaalt just hambapasta, mis on jasmiini ja melissiga. "Täiesti suurepärane asi."

"Jasmiini kasutatakse tee sees ning kui sa paned seda õrnalt maitseks, siis ei tohiks midagi hullu olla," ütles ta ja kinnitas, et jasmiiniõisi võib samamoodi panna pavlova peale.

Põdrakanep

"Praegu veel põdrakanep ei õitse, aga saab juba süüa mõnusaid varsi, mis maitsevad nagu spargel," kinnitas ta ja tõdes, et kui see õitsema hakkab, siis õrnroosad õied sobivad hästi salati peale.

Murulauk

"Väike peotäis murulaugu lillasid nutte, mis tihti välja praagitakse, on väga ilusad ja sobivad väga toidu sisse," sõnas Maru ja lisas, et samuti saab murulaugu nutte marineerida ning panna soolakurkide juurde.

Õite söömise muudab rõõmsaks

Õite söömisel tuleb Maru sõnul aga väga kindel olla, mida süüakse. "Värskete õite söömine on nii väike samm selle poole, et sinu söögilaud on ilusam ja nüansirikkam, sa oled teinud ühe väikese liigutuse iseenda rõõmustamiseks."

"Tekstuurid, värvid ja aroomid, seda kõike on tavalisse argipäeva juurde vaja, väike peotäis murulaugu lillasid nutte, need on nii mõnusad," kinnitas ta.