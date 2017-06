Muusikaviktoriin on jõudnud taas finaalini

Iganädalaselt nii Tartus, Tallinnas, Viljandis ja Pärnus toimuva muusikaviktoriini hooaeg on lõpule jõudnud ning 17. juunil toimub finaal. Seekordne lõppvõistlus toimub Tartus, Erinevate Tubade Klubis.

Küsimused koostavad sel aastal endine Tallinna muusikaviktoriini korraldaja ning kultustiimi "Tissid" liige Kersten ja Tartu muusikaviktoriini korraldajad.

Finaali jõudsid tiimid:

Tallinnast: Sexwave, Autorollo, Ambitious Outsiders, Softgrunge, Lootuste Linnutee, Quiztina Aquilera, Tuulispask, Verine Akordion

Tartust: Kirgede torm, Kalkar, Arnold Rüütel, George Best of the Rest, Euroopa hõbe, Pool onu, Äpardunud planeet, die Sopranos

Viljandist: Alaska 4Ever, Machete, Poni Enn

Pärnust: Kondorid, MMS

Finaalvõistlus algab kell 17.00.