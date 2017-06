Pärnu vanim elanik sai 107-aastaseks

Pärnu vanim elanik Olga Mihhailova sai 107-aastaseks. Oma tervist nimetab eakas naine heaks ja kiidab Pärnu haigla õendus-hoolduskeskuse töötajaid, kes ta eest hästi hoolt on kandnud. Eestis on vaid üks temast vanem inimene, jaanuaris 107-aastaseks saanud tallinlane Arved Tamm.

Olga Mihhailovale välimuse järgi nii kõrget vanust küll ei pakuks, võib-olla 87 ehk 20 aastat tegelikust vähem. Siiski pole aastad temalegi mõju avaldamata möödunud, väga hästi ta enam ei kuule ja ajalehte loeb luubiga. Aga huumorisoon on tal hea ja see on kindlasti pikaealisusele kaasa aidanud. Nagu seegi, et ta muudkui naerab iga asja peale. Ja kui pikaks elu kujuneb, see pole päris enda teha. arvab ta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma mitte midagi ei kahetse, kuidas läheb, see läheb," ütles Mihhailova.

Pärnu haigla õendus-hoolduskeskuse juhataja Margit Seppik, et Olga pidas ka oma 100-aasta juubelit hoolduskeskuses.

"Olga on meil kahtlemata rekordinaine ja ta on viis aastat meie juures juba olnud, pidas meie juures ka oma 100-aasta juubelit, aga vahepeal oli ta nii tubli, et oli ka kodus. Nüüd ta on meil üks tublimaid, kes liigub iga päev ka õues, toas, loeb ajalehte, Pärnu Postimeest luubiga," rääkis Seppik.

Seppiku sõnul on hoolduskeskuses palju eakaid, kes aga Olgast palju maha jäävad.

"Saja-aastasi praegu veel tema kõrvale panna ei ole. Küll aga üks proua saab meil juuli alguses 100-aastaseks. Üle üheksakümne on meil veel neli-viis inimest," sõnas ta.

Kuuelapselises peres sündinud Olga Mihhailoval endal lapsi pole, teda olid õnnitlemas tema õe järeltulijad.