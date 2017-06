Suri "Rocky" režissöör John G. Avildsen

John Guilbert Avidseni filmikarjäär sai alguse 1960. aastatel, kui ta alustas operaator-režissöörina, filmides üles linateoseid, mille lavastaja ta ise oli, vahendas Variety.

Tema filmide keskmes olid tihti luuserid ja eluheidikud, kes tänu oma julgusele ja enesekindlusele murdsid läbi ja said võitjateks. Tuntuim näide sellest on 1976. aastal valminud "Rocky", mille eest Avildsen võitis ka kolm Oscarit.

Kuldmehikese parima meespeaosa eest ja mitu nominatsiooni pälvis ka tema 1973. aasta linateos "Save the Tiger". 1983. aastal oli ta nomineeritud Oscarile lühidokumentaaliga "Traveling Hopefully", 1984. aastal "The Karate Kidiga".

Tema filmograafiasse kuuluvad veel "Joe" (1970), mis oli tema läbilöögifilm, "W.W. and the Dixie Dancekings" (1975), "The Formula" (1980), "For Keeps" (1988) ja "8 Seconds" (1994).

Režissööride Gild avaldas John G. Avildsenile järelhüüde, tuues välja, et ikooniline "Rocky" on pälvinud aastate jooksul suurt tähelepanu kui ideaalne näide allajääjaloost, mis on keskne teema ka "The Karate Kid" sarjas ning filmis "Save the Tiger". Gildis sõnul on Avildsen aastate jooksul portreerinud võite, julgust ja siiraid emotsioone.

2016. aastal valmis režissööri elust ja karjäärist dokumentaalfilm "John G. Avildsen: King of the Underdogs", mille lavastajaks ja produtsendiks oli Derek Wayne Johnson. Filmis rääkisid filmitegijast Sylvester Stallone, "The Karate Kidi" näitleja Ralph Macchio, Martin Scorsese ja Burt Reynolds.