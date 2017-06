Portugali eurolaul sai imekauni eestikeelse kaveri

"Pere tuli appi, et ema Piret saaks laulda sisse Portugali Eurovisiooni võiduloo. No loomulikult ei mahu see esitus sinna ligilähedalegi, kuid saan vähemalt väljendada enda suurt rõõmu seda lauldes. Lihtsalt võrratult kaunis lugu minu jaoks," kommenteeris pereema Piret sotsiaalmeedias.

Eesti keeles kannab laul pealkirja "Armastada kahe eest" ning sõnad on tõlkinud Leelo Tungal.