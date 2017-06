"ENSV" stsenarist Gert Kiiler astus Eesti seriaalide kaitseks välja

Mõned päevad tagasi avaldas ajakirjanik Margit Adorf Postimehes suure ülevaate välismaistest telesarjadest, mis lähevad aina võimsamaks ja kvaliteetsemaks. "Ma tean, et väidetavalt ei ole Eesti publikul selline maitse, mida ma siin kirjeldan. Väidetavalt tahab Eesti publik vaadata Eesti seriaale. Mina kahjuks kas ei ole eestlane või igal juhul pole pädev kodumaiste sarjade asjus sõna võtma," seisis arvamusartiklis.

Gert Kiiler, olles teemaga ise lähedalt seotud, avaldas vastulause. "Igal juhul lugesin ma sellest välja, et Eesti seriaalid on välismaiste kõrval lihtsalt liiga kehvad ja ei vasta nõudlikule maitsele. Põhimõtteliselt on muidugi kriitikul õigus — vahe ongi pehmelt öeldes tohutu. Aga kas ongi mõtet hakata võrdlema talumehe oma kätega ehitatud kodumaja maailma tipparhitektide projekteeritud ja suurfirma poolt ehitatud pilvelõhkujaga," küsis Kiiler oma Facebooki lehel.

Ilmestamaks olukorda Eesti ja Hollywoodi seriaalide osas tõi Kiiler näiteks hittseriaali "Sõbrad". "Komöödiasarja "Sõbrad" iga osa kallal on valmis vajadusel töötama 12 stsenaristi. Meil pole vist isegi terve riigi peale tosinat telestsenaristi. Lugesin aga viimasel "ENSV" võttel kokku, et kui näitlejad kõrvale jätta, siis on kogu meie tehnilise tiimi suurus (kaasa arvatud produtsendid) seesama 12 inimest. Ja ega teistel sarjadel asi palju parem pole. Ja vähemalt meie sarja puhul tundub mulle ekraanilt vaadates kohati uskumatu, et oleme nende vahenditega (aeg, raha, tööjõud) suutnud sellise asja valmis teha," kommenteeris Kiiler.

Stsenarist jätkas sellega, miks eestlased üldse armastavad kipakaid kodumaiseid seriaale. "Küllap sellepärast, et need räägivad lihtsalt nende elust — nii hästi või halvasti kui see ka välja tuleb. Ja selle eest neile vaatajaile suur aitäh. Sest kui kõik võtaks oma vaatamisel aluseks rahvusvahelise kvaliteedi, võiks kodumaise seriaali- ja ka üldisemalt teletööstuse lihtsalt kokku pakkida," tõdes Kiiler.

Ta lisas, et see ei tähenda, et kohalikud tegijad ei peaks seadma endale eesmärgiks teha olemasolevate võimaluste piires maailma parimat asja. "Siis on vähemalt lootus, et tuleb Eesti parim," arvas Kiiler.