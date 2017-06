"Troonide mäng" on toonud ekraanile 150 966 tegelase surma

"Troonide mäng" on üks verisemaid teleseriaale ajaloos. Sarja fänn Leon Andrew Razon luges kokku kõik surmad, mis on "Troonide mängus" ekraanile jõudnud ning luges neid kokku rohkem kui 150 000.

Razon kogus kõik surmastseenid ühte videosse ning sai kokku 21-minutilise klipi, vahendas Independent.

"Troonide mängu" aluseks oleva raamatusarja autor George R.R. Martin on vägivalda põhjendanud loo ajaloolise taustaga. "Troonide mängu" tegevus toimub keskajal, mil oligi tänapäevaga võrreldes rohkem brutaalset vägivalda. "Mina kui kui loominguinimene võin rääkida tõde. Minu raamatud kuuluvad küll fantaasiavaldkonda, kuid põhinevad ajalool. Kui jätta vägivald kõrvale loost, mis keskendub sõjale ja võimule, oleks see lugu vale ja ebaaus," on George R.R. Martin öelnud, rõhutades, et inimkond on ise sellise vägivalla taga.

Filmiandmebaasi IMDb andmetel kohtab vägivalda pea igas teises "Troonide mängu" osas. "Osalised võivad surma saada igal moel. Isegi sarja peategelased võivad vaatajale ootamatul kombel hukkuda," seisab IMDb lehel hoiatus.

Hoolimata arvukatest surmadest on "Troonide mäng" aga siiani maailma populaarseim ja hinnatuim teleseriaal, mis on teinud ajalugu Emmyde jagamisel ning kogunud arvukalt fänne. Tegemist on viimaste aastate kõige populaarema illegaalselt alla laetud teleseriaaliga ning on kogunud rohkem Emmysid kui ükski teine sari - kokku 38.

"Troonide mängu" uus, seitsmes hooaeg jõuab HBO telekanali eetrisse juulis ning on hoiatatud, et ka sel korral kohtab sarjas palju vägivalda. Seda, mida sarja uus hooaeg ekraanile toob, on püütud hoolega varjata, avalikkuseni on jõudnud vaid mõned pildid võtteplatsilt ja uute osade treiler.