Galerii: Hiina kunstnik voolis värvipaberitest relvad

Kunstniku sõnul on näitusel väljas ligi 2000 skulptuuri, mis on relvakujulised. Kõik teosed on tehtud sadadest värvilistest paberitest, et peegeldada kunstniku seisukohti sõja, võimuiha ja hävitamise teemal. "Relv on tahke ese, mida kasutatakse tapmiseks. Mina muutsin selle mänguasjaks või dekoratsiooniks. Sellisel viisil muudab see relva olemust ja ideed, mida relvaga seostatakse. Ma muutsin selle mänguks," rääkis kunstnik väljaandes s4news.

Li Hongbo on ka varem oma kunstiga välismeedia huviorbiiti sattunud. Endine kirjastaja avastas paberis tõelise kire juba aastate eest. Ta on öelnud, et paberi lihtsus ja paindlikkus on omadused, mis võimaldavad tal oma ideid ellu viia. "Kui sa selle kokku paned, on see väga väike, kui lahti tõmbad, siis on suur. Paberil on palju kasutamisvõimalusi," on ta öelnud.

Oma skulptuuride jaoks kasutab Hongbo vahel isegi rohkem kui 5000 kihti paberit. Ta liimib kihid omavahel kokku ja hakkab siis suurt paberiblokki lõikama ja lihvima.