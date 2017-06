Vene superstaar Ëlka nõuab kontserdikorraldajalt ööpäevaringselt grillkana

"Kassiliiva, Mike Tysoni pilti või mõnd muud seletamatut elementi talle lava taha vaja pole," ütles festivali korraldaja ja välisartistidega tegelev Tarmo Tuvike. "Samas on ta kindel, et ei soovi sõita Mercedesega, hotellitoas peab teda 24/7 ootama grillitud kanarind ja kontserdipaika on vaja vesipiipu. Ëlka ei tarvita alkoholi ega varu seda ka ülejäänud meeskonna jaoks nagu tihtipeale artistid teevad," selgitas Tuvike.

Seda, mille jaoks või mis põhjusel kummalisi nõudmisi esitatakse, staarid kunagi ei põhjenda ning seda nende käest keegi ka ei küsi. "Staar on staar ja kui ta tahab näiteks ilma gaasita sooja limonaadi juua, siis pole see korraldaja asi hakata uurima, et miks ta ei tahaks parem külma ja gaasiga nagu tavalised inimesed. Me pakume seda, mida küsitakse," ütles Tarmo Tuvike vastuseks küsimusele, mis võiks venelannal Mercedese vastu olla.

6. juulil toimub Õllesummer festivalil Ëlka live-kontsert, mida soojendab kuulus Venemaa duo Filatov ja Karas. Ëlka on hetkel üks Venemaa kuumimaid nimesid. Lisaks Elkale ning Filatov & Karasile toimub Õllesummer festivali pealaval veel täiesti sensatsiooniline ja ennenägematu Tommy Cash XXL Live ning astuvad üles Briti hetke kuumimad bändid Kasabian ja Hurts.