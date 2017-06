Close to Infinity ja Ian Karell avaldasid teise ühise singli

Eesti Laul 2017 konkursil tuntust kogunud ühisprojekti Close to Infinity feat. Ian Karelli koostöö tulemusena on valminud koosseisu teine singel pealkirjaga "I Choose".

Singlit "I Choose" iseloomustavad soojade suveilmadega kaasnevad positiivsed emotsioonid, kergus ja tantsulisus. Samas on loos bändimeeste sõnul ka sügavam sõnum. "Lugu räägib sellest, et meil on elus nii häid kui ka halbu kogemusi, ent see on meie endi otsustada, kuidas nendest kogemustest võtta parim. Kuidas neist õppida ning endaga tööd teha, et olla parem inimene," kirjeldas Ian uut singlit.

Alternatiivse rokkansambli Close to Infinity ning laulja Ian Karelli koostöös valminud esimene singel "Sounds Like Home" ilmus aastal 2016, lugu valiti ka Eesti Laul 2017 aasta poolfinaali.

Loo "I Choose" autorid on Ian Robert Karell, Johannes Kanter, Sander Ulp ja Tanel Kordemets. Sõnad kirjutas Ian Robert Karell.