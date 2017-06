Tommy Cash hullutas publikut Hispaania kuulsal muusikafestivalil

Sónar on elektroonilise muusika festival, mis sai alguse 1994. aastal. Sel aastal astuvad kolme päeva jooksul publiku ette näiteks Björk, Justice, Soulwax, Nicolas Jaar, DJ Shadow, Moderat, Eric Prydz, De La Soul, Anderson .Paak & The Free Nationals ja Masters At Work.

Sónari kodulehel võrreldakse Tommy Cashi Lõuna-Aafrika sensatsiooni Die Antwoordiga. Sónar oli üks esimestest mainekatest festivalidest, kus Tommy Cash üles on astunud.

Hispaaniast stardib Tommy Cash otse Hollandisse, kus esineb festivalil Best Kept Secret Festival.