Ewert & The Two Dragons avaldas järjekordse singli ja värske EP

Ewert & The Two Dragons avaldas EP "Tied For a Lifetime", mille kõik kolm lugu jõudsid mõne päeva jooksul ka singlitena avalikkuse ette.

Oma Facebooki lehel andsin ansambel teada, et nende värske plaadi on produtseerinud Sander Mölder ning sellest tuleneb ka nende uus helikeel. "Me eksperimenteerisime helidega ja muutsime seda, kuidas me lugusid kirjutame," kirjutas Ewert & The Two Dragons.

Samuti avaldasid nad sügisel toimuva Euroopa tuuri kava:

4. oktoober Rotown, Rotterdam

5. oktoober Bitterzoet, Amsterdam

7. oktoober AB, Brussels

10. oktoober Privatclub, Berlin

11. oktoober Studio 672, Cologne

12. oktoober Bogen F, Zurich

13. oktoober Arena, Vienna