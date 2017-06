Video: Eesti mees kohtas metsas uidanud karuperet

Vide karuemast ja tema mänguhimulistest poegadest on kujunenud sotsiaalmeedias ülipopulaarseks, seda on vaadatud üle 100 000 korra ning jagatud rohkem kui 2000 korral.

Merekivi ise on selgitanud, et sattus karuperega kokku jalgrattaga looduses sõites ning pääses karuemale ja neljale pisikesele mõmmikule üsna lähedale, video on filmitud umbes saja meetri kauguselt.

Seda, et suur karu oleks teda rünnanud, Merekivi ei kartnud. "Vaevalt ta oleks poegadest väga kaugele tulnud," kommenteeris ta video juures.