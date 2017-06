Lauluväljaku kassamajad said uue ilme

Laste ja noorte kultuuriaasta puhul on põhjust rõõmustada, sest Tallinna lauluväljaku vanad kassamajad on saanud tänu noortele kunstnikele uue rõõmsa ilme. Tallinna lauluväljak ootas kevadel kassamajade kaunistamiseks kavandeid ning võitjaks osutusid Nissi valla noored, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kavand sündis niimoodi, et me hakkasime seda ideed kõigepealt välja võluma. Me tegime koolis mitu sellist töötuba ja sealt meil koorus hunnik ideid ja me asusime väiksema tuumikuga tööle. Ja neid ideid oli tegelikult päris palju, etappe oli ka päris palju, et jõuda siia. Ja muidugi mahtu oli väga palju, sest siin on üle 50 meetri seina, mis tuli kõik välja võluda," ütles Nissi valla noorsootöötaja Ott Jeeser.

Seinte värvimise eel oli oluline saada luba ka muinsuskaitselt, sest kassamajad on ehitatud 60-ndatel ning tähtis oli säilitada nende algupära.

"Enne neid maalinguid oli tegemist niiöelda visuaalselt reostatud hoonete ja kassaluukidega, siis tänaseks on noored kunstnikud teinud siin väga positiivset ja maailmaparandavat visuaalset tööd. Kiidan heaks," sõnas Tallinna linnadisainer Urmas Kaldaru.

Kassamajasid kattev kunst kannab nime "Peegeldused" ning seintel sulanduvad tänapäevased ja vanad objektid ühtseks tervikuks. Noortele linnakunstnikele anti kätte tänuavaldused ning nüüd on laulupeo väravate taga järjekorras seistes võimalus nautida vastvalminud seinamaalinguid.