Vest päästab veest! Päästeamet üllitas selle suve hiti

Igal suvel rõõmustavad hitimeistrid meid mõne suvehitiga, sel aastal tegid seda Tigran ja Mattias Naan koos päästeametiga. "Loo teeb eriliseks, et see kannab varjatud sõnumit ja puudu on ka pealkiri, seega igaüks võib teha oma pakkumise. Loo autoriteks on Tigran ja Mattias feat Päästeamet, tegemist on Eesti muusika ja stand-up'i maailmas tuntud nimedega," kommenteeris päästeamet sotsiaalmeedias.

Selle aasta Päästeameti veeohutuskampaania jätkab inimeste teadlikkuse tõstmist päästevesti kandmise vajalikkusest veesõidukites. Kampaania kannab sõnumit "Vest päästab veest" ja kutsub inimesi üles uhkusega päästevesti kandma. Kui turvavöö kinnitamine auto tagaistmel on muutunud täna juba normiks, siis päästevesti kasutavad küsitluste kohaselt pisut enam kui pooled paadiga sõitjad. Esmakordne päästevestikampaania toimus möödunud suvel. Peamiseks eesmärgiks oli vestikandjate arvu suurendamine veesõidukis.

2016. aastal uppus Eestis 47 inimest. Päästevest oli seljas vaid ühel hukkunul. Iga kolmas inimene uppus järves, seega on oluline meeles pidada, et päästevest pole mõeldud vaid avamerel seilamiseks, vaid kasutamiseks nii meredel, jõgedel, järvedel aga ka väiksematel veekogudel. Mullu uppus Eestis keskmiselt 3,5 inimest 100 000 elaniku kohta. Põhjamaadega võrreldes on see number oluliselt suurem.