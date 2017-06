Laupäeval jõuab ETV ekraanile "Oma kodu" kaks viimast saadet

Sarja eelviimane osa viib vaataja Rakverre, kus on püütud luua nii mõndagi omanäolist - keskväljak Arvo Pärti kujutava toreda skulptuuriga, palju kõneainet tekitanud isevärki jõulukuused, mis on jõudnud maailma põnevamate jõulupuude nimekirja. Eeskuju väärib ka linnavalitsuse püüd linna ilmet muuta ning nõukaaegsete paneelidest kokku pandud korrusmajade piirkonnale arhitektide abiga uus nägu anda.

Sarja viimane saade on ekraanil kell 11.00. Eestis on veel piisavalt vaba maad ja me võime endale lubada ka tulevikus luksust valida, kas elada korrusmajas, eramus, väikese jalajäljega loodusmaterjalist ehitatud majas või koguni moodulis, mille saab elukohta vahetades kaasa võtta. Saates räägitaksegi ligi nullenergia tasemega alternatiiv- ja tulevikumajadest ning uusimast tehnoloogiast korrusmajade renoveerimisel.

Saatesarja "Oma kodu" autorid on Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Andres Lepasar.