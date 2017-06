Nelly annab Eestis kontserdi vaid 1000 inimesele

"Nelly esinemine Eestis polnud alguses planeeritud, kuna Eestis napib kohti, kus sellise kaliibriga artist saaks vahetu kontakti publikuga - Saku Suurhall seega ei tulnud kaalumisele," ütles kontserdi peakorraldaja Sten-Erik Jantson. "Cathouse puhul oli aga artist nõus - seal saavad inimesed olla talle väga lähedal," lisas Jantson.

Nelly on tänaseks müünud üle 40 miljoni albumi ning RnB ja hiphopi artistide seas on ta müügitulult lausa teise kohal maailmas. Seitsme stuudioalbumi edukaimad lood on muuhulgas "Hey Porsche", "Dilemma", "Hot in Herre", "Just a Dream" jpt