Šoti lauljatar Maggie Reillyle jäi Eesti liharestoranist kustumatu mälestus

"Kui me eelmisel korral Tallinnas käisime, tegime me väga palju pilte linnast. Me sõime restoranis, kus oli ainult sealiha, ja olles taimetoitlane sain ma seal vaid musta leiba süüa. Minu bassimängija Simon oli seitsmendas taevas, ta armastab vorste," rääkis Reilly Menule.

Kümne aasta tagusest kontserdist mäletab Reilly nii mõndagi. "Linnahall oli tohutu, ma mäletan, et istusin söögilaua juures ja vestlesin pikalt kontserdikorraldajaga. Kogu kontsert oli vahva, valgustus oli suurepärane," kiitis lauljatar.

Just seetõttu ei kõhelnud Reilly hetkekski, kui teda tagasi Eestisse kutsuti. Sel korral looduskauni Pühajärve äärde ajastufestivalile Retrobest. "Kui mind tagasi kutsuti, olin ma väga rõõmus. On möödunud pikk aeg. Mulle on öeldud, et kogu festival on vägev pidu, seega me väga ootame seda," ütles Reilly õhinaga.

Festivalil mängib Reilly oma vanu ja uuemaid hitte ning teisi laule. Reilly lugude hulka kuuluvad ajatud laulud nagu "Moonlight Shadow", "Everytime We Touch", "To France", "Family Man" ja "Foreign Affair". "Ma armastan seda, mida ma teen. Ma loodan, et ei pea kunagi lõpetama," ütles 40 aastat lavalaudadel esinenud lauljatar.

Praegu töötab Reilly oma uue, järjekorras 12. sooloalbumi kallal. Survet, et igal albumil peaks kõlama mõni hitt, Reilly muusikat salvestades ei tunne. "Kui ma uue albumi kirjutamist alustan, siis loodan alati, et inimesed tunnevad minu laulude suhtes sama, mida mina ise. See ajaks mind hulluks, kui ma peaksin kogu aeg mõtlema, et iga laul oleks samasugune hitt nagu "Everytime We Touch". Sellises olukorras oleks raske luua uusi lugusid, kui taoline surve mul pidevalt kuklas oleks," selgitas lauljatar.

Seda, miks tema laulud läbi põlvkondade nii armastatud on, Reilly öelda ei oska. "Aga mul on hea meel, et need on armastatud. Lauludel ei ole vanusepiiri, igaüks kuuleb laulu oma erilisel viisil. See ongi muusika juures suurepärane," selgitas Reilly.

Maggie Reilly professionaalne muusikukarjäär algas 1970-ndatel kui ta salvestas oma esimese singli "Imagine Me" ja vahetult pärast seda moodustas oma esimese bändi Joe Cool. 1992. aastal ilmus tema sooloalbum "Echoes". Retrobestil esineb Maggie Reilly 1. juulil live-bändiga.