"Laulvates revolutsioonides" kõlab reedel Minnesota muusika

"Mind paelub sõnumiga muusika ja huvitav on avastada, kus ning millal lisaks perestroikaaegsele Eestile veel laulu võimu poliitika tegemiseks on pruugitud. Kas või siin samas Lätis toimus samuti intensiivne vabaks laulmine, ometi ei tea me sealsest kaanonist mitte midagi. Parandan selle vea ja toon eetrisse ka eksootikat, näiteks välisläti pungi, Araabia kevade hip-hopi või Brasiilia tropicalia näol. Olen uue materjaliga eetris igal reedel läbi kogu suve, mõnikord on mul ka keegi külas, mõnikord lähen ise kellelegi külla. Põnev ja vaba muusika on garanteeritud," kirjeldas Merivoo-Parro oma uut saatesarja.

"Laulvad revolutsioonid" on Raadio 2 eetris reedeti kell 14.00.