Galerii: "Terevisioon" rõõmustab vaatajaid veel järgmise nädala lõpuni

ETV hommikuprogramm "Terevisioon" on eetris veel järgmise nädala neljapäevani. Jaanilaupäeva hommikust läheb hommikusaade suvepuhkusele, et sügisel veelgi värskemas kuues naasta.

Tänases saates olid külas Sirje Potisepp, Rain Kooli ja paljud teised. Esinejana astus üles Tintura.

"Terevisioon" on hommikusaade, mis hoiab sündmustel kätt pulsil ning toob eetrisse parimat ja parimad igast valdkonnast. Olgu see kultuur, poliitika, majandus, meditsiin, sport või muu sütitav teema. Kui midagi juhtuma hakkab, on "Terevisioon" esimene, kus sellest kuulda ja näha saab, olgu siis kohvitassi ääres või hommikuste toimetamiste kestel.

Lisaks äratab hommikul televaatajaid hea muusika nii Eestist kui laiast maailmast, koos saatekülalistega tehakse ilmunud ajalehtedest meeleolukas ülevaade ning elustiili rubriigis antakse praktilisi nõuandeid koduperenaistele, nobenäppudele, kokandushuvilistele, arvutikasutajatele, lapsevanematele jt.