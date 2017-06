Rõõmus juhtis Vikerraadiot 19 aastat ning tal on väga suur roll, et juba kümmekond aastat on Vikerraadio Eesti raadiomaastiku absoluutne liider.

Riina Rõõmus asus juuni laguses tööle ERR-i juhatuses. Vikerraadio uus peatoimetaja selgub lähinädalatel, konkursile laekusid tähtajaks sooviavaldused 13 kandidaadilt.