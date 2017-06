Suvefestival Sume toob Tallinna elektroonilise muusika artistid

Peakülaliseks on Youngr Inglismaalt, kelle viimaseks hitiks on lugu "Out of My System". Lisaks astub üles Eesti uue muusika eeskuju NOËP. Live-muusika lainel jätkab Mick Pedaja ning akustilise kavaga astuvad üles Karl-Kristjan ja Maian.

Õhtu algab live-kontsertidega ning läheb edasi südaööst pop-up Piidivabriku saalis, mida kureerivad kohalikud nimed PAAP, MHKL, XANE ning meloodilise techno artist YETI Lõuna-Aafrika Vabariigist.

Festival Sume toimub Pada kultuuriaias 28. juuli õhtupoolikul.