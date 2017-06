Eestlane sai eksklusiivse kutse Hollywoodi näitekooli viimasele kursusele

"See pannakse kokku käitumisest, hinnetest ja kõikidest muudest väikestest asjadest, mida näitleja puhul hinnatakse. Nad on mind näinud laval ja ekraanil korduvalt. Ma ei tea, mille põhjal nad näitlejaid hindavad, aga ju ma siis tegin midagi õigesti," põhjendas Rehi "Vikerhommikus", miks teda USA-s taoline edu on saatnud.

Rehi tunnistas, et tema edu võtmeks on kriitikataluvus, kuna negatiivset tagasisidet jagatakse koolis tihti. "Mul oli lihtne seda kriitikat võtta, ju siis olen harjunud sellise mõtteviisiga," selgitas ta.

Kui kahe aasta eest pääses näitekooli 150 inimest, siis kooli lõpetas neist vaid 75. Loetud näitlejahakatised said kutse ka kolmandaks aastaks, kus keskendutakse vaid teatritükkidele. Kuigi televisiooni ja filmi õppekavas ei ole, võivad tudengid tegeleda sellega kooliväliselt. Lisaks käivad kooli teatritükke vaatamas ka castinguagendid. "Õpilasi otse lava pealt värvatakse. Protsess on nii, et castinguagent läheb vaatama, tal on paar rolli vaja täita, kui ta näeb kedagi, kes talle meeldib, võtab ta kooliga ühendust," lausus Rehi.

Rehi rõhutas, et tegemist on väga maineka kooliga, kus õpingud läbi viia ja edasi Hollywoodi pürgida. "Neid võimalusi on mitmeid, aga minu kui eestlase jaoks on see parim ja turvalisim viis," rõhutas ta.

Intensiivne õppeprotsess

Kaks aastat näitekoolis on Rehile näidanud, et ka kolmas aasta ei saa kerge olema. "Hilineda ei tohi mingil juhul, kolm hilinemist ilma põhjenduseta ja direktori kabinetti. See pole nii, et lähed kabinetti ja ajad juttu, vaid istutakse laua taha ja öeldakse, et kas sa tahad siin koolis edasi käia. See on tõsine küsimus," selgitas Rehi.

Kahe aasta jooksul hilines eestlane vaid ühel korral, kui kogemata sisse magas. "Paanikas jooksin ja jäin kümme minutit hiljaks," meenutas noormees.

Koolipäevad algavad juba kaheksa hommikul ning loengud on täis praktilisi ülesandeid. "Teooriat väga palju justkui ei ole. Kirjutamist, päheõppimist muud ei ole kui iseenda tekst. Ülejäänud töö on iseenda teha, olenevalt kui hästi tunned ennast rollis," kirjeldas Rehi.

Teisel aastal seisis Rehi silmitsi ka esimeste suudlusstseenidega. "Ega sugu seal ei loe, see on Los Angeles ja näitlejal ei ole küsimusi esitada. Ma olen Eesti väikelinnast pärit poiss, ma sain sellega hakkama, aga ma ütlen ausalt, et see oli mulle raske," meenutas Rehi, kes tunnistas, et pole harjunud suudlema mehi ja üldse kedagi saja inimese ees. "Ma arvasin, et on mingid nipid ja kui see juhtus, tuli välja, et see on täitsa päris suudlus. Ma ikka punastasin ja higistasin seal, imelik oli, aga lõpuks harjusin ära," meenutas Rehi.

Ühes harjutuses seisis Rehi silmitsi aga Hollywoodi staari Adam Scottiga. "Temaga sain silmast silma kokku, juttu me ei rääkinud, aga koos tegime harjutust küll, mis oli vinge. Jälle oli mees mehega armastus," meenutas Rehi oma kokkupuudet kuulsa näitlejaga.

Rehi uus sõit USA-sse peaks toimuma juba 22. juulil, enne seda tuleb aga leida raha uue õppeaasta alustamiseks.