A-Rühma "Varjata head ei saa" põhineb Rock Hoteli samanimelisel lool

A-Rühm avaldas uue singli "Varjata head ei saa", mis on inspireeritud Ivo Linna ja Rock Hoteli samanimelisest aastaid tagasi ilmunud laulust. Uusversioonis teeb kaasa ka Ivo Linna poeg ja Elephants From Neptune'i solist Robert Linna.

Loos "Varjata head ei saa" räpivad Genka, Cool D ja Kozy ning laulab Robert Linna. Loo salvestamisel on oma osa andnud veel Kostja Tsõbulevski (basskitarr), Marko Allikson (kitarr), Meelis Vill (trummid) ja Tuuli Rand alias Windy Beach (taustavokaalid).

Produtsent Bert "DJ Critikal" Prikenfeld selgitas, et sellise reggae ja dancehall'i maigulise versiooni idee tuli tal juba umbes kümme aastat tagasi, kui ta hakkas algset versiooni hip-hop settide vahel mängima. "Nüüd, peale poolteist aastat kestnud erinevaid katsetusi ja salvestusi, saime selle mõtte lõpuks reaalsuseks teha."

Rock Hoteliga lugu esitanud Ivo Linna tõdes, et oma repertuaaris nad seda lugu tegelikult väga tihti ei esitanud. "Selle loo originaalmeloodia kõlas algselt pisut teisiti ja eks me siis omal ajal natuke muutsime selle endale käepärasemaks," sõnas ta ja lisas, et A-rühma versioon tuli talle toreda üllatusena.

A-Rühma uus lugu:

Rock Hoteli originaalversioon: