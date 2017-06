"Hallo, Kosmos!" tähistab täna seitsmendat sünnipäeva

"Hallo, Kosmos!" sünnipäevafestival "Elu universumis" stardib täna kell 18.00 Von Krahlis ufoloog Igor Volke uue raamatu "Täiendatud ufopäevikud" esitlusega, jätkub kolmapäeva õhtul kell 19.00 Vene kultuurikeskuses briti tippteadlase professor Brian Coxi live showga ning kulmineerub neljapäeval kell 18.00 Von Krahlis Kanada tuumafüüsiku ja ufoloogi Stanton Friedmani esinemisega üle telesilla.

"Tänavu on omamoodi märgiline ja UFO-aasta. Muude tähtpäevade seas möödub ka 70 aastat legendaarsest Roswelli juhtumist, mis käivitas intensiivse UFO-nähtuse ilmnemise meie infosfääris. Maavälise elu otsingud on aktuaalsem teema kui kunagi varem ning inimkond peab plaani planeedilt väljapoole laienemise alustamiseks ning elu ja selle võimalike vormidega kohtumiseks. Seda kõike kosmosefestivalil arutamegi," sõnas saate autor Ingrid Peek.

Ufoloog Igor Volke esitleb täna avalikkusele oma uut raamatut "Täiendatud ufopäevikud", mis on ainulaadne Eesti UFO-antoloogia. Täna kell 18.00 Von Krahlis toimuval "Hallo, Kosmos!" sünnipäevaõhtu avalikul salvestusel sirvib Volke kodumaiseid värvikamaid ufopäevikuid ja teeb ülevaate Eesti erilisematest juhtumitest. Illusioone loob mustkunstnik Charlekas ja õhtu lõpetab kontserdiga astromuusik Urmas Sisask.

Comedy Estonia eestvedamisel jõuab Eestisse Briti osakestefüüsik ja Londoni kuningliku seltsi liige Brian Cox, kes töötab ATLAS-e suure hadronite põrgataja juures CERN-is Šveitsis ja õppejõuna Manchesteri ülikoolis. Laiemale avalikkusele on Cox enim tuntud mitmete BBC teadussaadete saatejuhina, kes oma kaasahaarava kõnepruugi ja olemusega muudab ka kõige keerulisemad teaduslikud mõtterännakud arusaadavaks nii entusiastile kui ka algajale. Kolmapäeval, 14. juunil kell 19.00 viib maailma üheks olulisemaks teaduse populariseerijaks peetud Cox publiku Vene kultuurikeskuses publiku rännakule läbi aja ja ruumi, seigeldes piirideta meie universumi ääremail. Show on inglise keeles.

Kanada uurija ja tuumafüüsik Stanton Friedman on ufoloogiaga tõsisemalt tegelenud juba 1960ndate lõpust, avaldanud sadakond UFO-raportit, esinenud sadadel konverentsidel üle kogu maailma ning teda peetakse ka üheks paremaks legendaarse Roswelli juhtumi asjatundjaks. Kõrgelt hinnatud oma ala ekspert Friedman on töötanud mitmetes tuuma-, kosmose ja tehnoloogiaprogrammides, muu hulgas ka salastatud projektides. Neljapäeval, 15. juunil kell 18.00 toimub Von Krahlis temaga ingliskeelne intervjuu üle telesilla, kus oma küsimusi saab ufouurijalt küsida ka publik. Friedmani intervjuule järgneb eestikeelne aruteluring, kus osalevad saatejuht Ingrid Peek, kodumaised ufoloogid Igor Volke ja Priit Rifk ning kõik huvilised ufofännid saalis. Õhtut rikastab kosmiliste kõladega DJ Janek Murd.

Raadio 2 saade "Hallo, Kosmos!" on iganädalane sise- ja väliskosmilistes avarustes, ilmavaadete perifeerias ja avangardis seiklev audiorännak. Seitsme aasta jooksul on raadiokuulajateni jõudnud üle 300 saate ja ligi 400 külalist meilt ja mujalt maailmast, saadet on R2 kodulehelt järelkuulatud ja alla laaditud 2,3 miljonit korda.