Kohtla-Järvele püstitatud märgid viitavad UFO-dele ja tumedatele jõududele

Aasta tagasi Eesti noorteühenduste liidu projektikonkursi "Loo oma linn" võitnud Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi noored on jõudnud oma idee realiseerimiseni ning nüüd tervitavad inimesi linnas mitmesugused märgid, mida aitavad tõlgendada märgipostidele lisatud ruutkoodid, vahendasid ERR-i teleuudised.

Projekti ühe eestvedaja, Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi õpilase Georgi Karjagini sõnul oli algatuse mõte teha kodulinn huvitavamaks.

Kokku püstitatakse Kohtla-Järve Järve linnaossa 15 märki ning neid läbides saab teha 3,5 kilomeetrise tiiru. Muuhulgas ei luba märgid linna parki siseneda tumedatel jõududel, kuid samas on üleval UFO-de parkla märk.

Georgi Karjagin ütles, et nende kuueliikmelises meeskonnas käis tihe arutelu, milliseid märke linnaruumi panna. Üks, mis aga kindlalt oma koha leidis, oli märk, kus on palve rääkida üksteisega tehniliste abivahendite abita. "Tänapäeval räägivad inimesed üksteisega rohkem telefonis kui näost näkku ja sellepärast me tahtsime neile öelda, et nad suhtleksid rohkem ilma abivahenditeta," ütles Georgi Karjagin.

Sotsiaalmeedias on noorte märgid lühikese ajaga elevust tekitanud ning neile pakutakse mitmesuguseid tõlgendusi. Muu hulgas on tähelepanelikud vaatajad juhtinud tähelepanu sellele, et mitte ükski linnaväljakule pandud vikerkaarevärvilistest suunaviitadest kirjaga "Õnn/Tšastje" ei näita linnavalitsuse poole. Georgi Karjagini sõnul on see juhuslik kokkusattumus.