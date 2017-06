Asteroid nimetati Gunnar Grapsi järgi

Gunnar Graps oli Eesti rokkstaar, keda kutsuti Raudmeheks. Aastal 2004 anti Grapsile Eesti muusikaauhindade jagamisel elutöö auhind, samal aastal mees suri.

Veebilehe Minorplanetcenter andmetel avastas asteroidi 9024 astronoom Henri Debehogne La Silla observatooriumis 1988. aastal.

