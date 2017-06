Julie Andrews ei osale Mary Poppinsi järjefilmis

Näitleja Julie Andrews ei osale filmis "Mary Poppins Returns" ("Mary Poppinsi tagasitulek"), mille peaosas särab Emily Blunt. Andrews on öelnud, et ei taha röövida Bluntilt oma osalemisega tähelepanu.

"Julie oli väga armuline, me rääkisime sellest põgusalt, kuid ta tegi väga kindlaks, et ei soovi osaleda. Ta ütles, et see on Emily film ja ta tõesti tahab, et see nii oleks," põhjendas režissöör Rob Marshall. Küll aga näeb filmis 1964. aasta linateoses kaasa läänud Dick van Dyke’i, vahendas Independent.

Marshall rääkis Andrewsiga filmist juba siis, kui ettevalmistustööd olid alanud. Andrews oli väga rõõmus, et legendaarne film saab värske ekraniseeringu. "Kui me ütlesime, et kaalume peaosasse Emily Blunti tõstis ta käed üles ja ütles "jah". Ma usun, et paljud inimesed tunnevad Emily töö osas sama," kiitis režissöör.

Marshalli sõnul jääb Mary Poppinsi parimaks rollisoorituseks aga alatiselt Julie Andrewsi osatäitmine. "Julie on ja jääb alatiseks minu ja kõigi jaoks kõige imelisemaks Mary Poppinsiks, võites selle eest Oscari. Emily on suurepärane inimene seda teatepulka edasi kandma ja Julie tunneb seda sama. Ta armastab Emilyt," kinnitas Marshall.

"Mary Poppins" jõudis esmakordselt filmina kinolinale 1964. aastal, pälvides viis Oscarit. "Mary Poppins Returns" jõuab kinodesse 2018. aasta detsembris.